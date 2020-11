Krooneend Van Brakelplein niet meer in zijn eentje 

nieuws

Foto: Frans Kromme

De bijzondere Krooneend van het Van Brakelplein is niet langer alleen. Hij keerde terug met vrouwelijk gezelschap.



Begin 2019 berichtte OOG tv over de Krooneend, die tot veler verbazing verbleef bij de vijver van het Van Brakelplein. Bijzonder, want deze eenden worden vooral in meer zuidelijke streken bij grote plassen gezien.

De Krooneend voedt zich onder meer met de in de Van Brakel vijver aanwezige waterpest. Blijkbaar bevalt deze omgeving, want de eend is onlangs teruggekeerd, met een levenspartner.

