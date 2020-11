Gemeente gaat nieuwe bomen planten in Henricus Muntinglaan

nieuws

Foto: google maps

De gemeente gaat komende week nieuwe bomen planten in de Henricus Muntinglaan in Haren. De bomen komen op de plekken waar vorig jaar zieke kastanjes gekapt moesten worden.

Dat de kastanjes vorig jaar gekapt moesten worden overviel de bewoners van de straat. Bij de bomen was echter de kastanjeziekte geconstateerd. De kastanjebomen in de gemeente Groningen worden ieder jaar drie keer gecontroleerd. Bomen die ziek zijn zijn vatbaar voor aantasting door zwammen. Bij ernstige aantasting kan dit leiden tot takken die afbreken of bomen die sterven. Bomen die als een gevaar worden gezien voor de omgeving waarin ze staan worden gekapt. Volgens de gemeente vormden de kastanjebomen in de Henricus Muntinglaan een gevaar.

In de straat worden komende vrijdag vijf nieuwe bomen geplant. De keuze voor de bomen is in overleg geweest met de bewoners.