nieuws

Foto: Berend Jan Stijf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37643206

Er komt met de jaarwisseling geen landelijk verbod op carbidschieten. Dat is maandagavond besloten tijdens een vergadering van het Veiligheidsberaad.

In regio’s in met name het Noorden en Oosten bestaat er de traditie om met Oud en Nieuw carbid te schieten. Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad gebeurt dit op grond van soms een eeuwenoude traditie waardoor het in sommige gemeenten is toegestaan. In gemeenten waar dit is toegestaan is er jarenlange ervaring en wordt het goed voorbereid.

Bruls is niet bang dat nu het afsteken van vuurwerk verboden is, er in andere gemeenten mensen gaan carbidschieten. Mocht dit wel gebeuren dan kunnen handhavers op grond van geluidsoverlast en milieuregelgeving hier tegen optreden.