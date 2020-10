RIVM telt 39 nieuwe besmettingen in gemeente; door storing vertekend beeld

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag 39 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Echter door een storing bij de GGD zijn de cijfers niet compleet.

Vrijdag lag het totaal aantal positief geteste personen in de gemeente op 3.078. Zaterdag ligt dit aantal op 3.117. Dit betekent een toename van 1,3 procent. In de gemeente moest één persoon met coronaklachten opgenomen worden in het ziekenhuis. In de provincie gaat het om 82 nieuwe besmettingsgevallen waarvan er dus 39 gevonden werden in de gemeente Groningen. In de gemeente Stadskanaal gaat het om 7 nieuwe gevallen, Het Hogeland en Midden-Groningen 6, Delfzijl 5, Loppersum, Oldambt en Westerwolde 4, Veendam, Pekela en Westerkwartier 3.

Afgelopen week 409 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt dat ook dan Groningen de grootste brandhaard is in de provincie. In een week tijd kwamen er 490 nieuwe besmettingen bij. In de gemeente Midden-Groningen gaat het om een toename van 92 besmettingen, Het Hogeland 77, Westerkwartier 75, Stadskanaal 68, Westerwolde 48, Oldambt 45, Veendam 41, Delfzijl 28, Pekela 14, Appingedam 7 en Loppersum 6.

Technische storing

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 8.669 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. De cijfers zijn echter niet compleet. Er is sprake van een technische storing bij de GGD’en. Daardoor werden de cijfers veel later gepubliceerd dan normaal en zijn ze ook niet compleet. De verwachting is dat het aantal bevestigde gevallen zondag veel hoger zal uitvallen omdat er dan een inhaalslag gemaakt gaat worden.

284 nieuwe opnames in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen werden 284 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn 36 nieuwe opnames dan op vrijdag. In totaal liggen er nu 2.115 mensen met corona in de zikenhuizen van wie er 501 op de Intensive Care liggen.