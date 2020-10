Jeugdhonk in Hoogkerk op last van Veiligheidsregio dicht

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het Suikerhonk, een ontmoetingsplek voor jongeren in Hoogkerk, is op last van de Veiligheidsregio Groningen gesloten.

Er is drie keer geconstateerd dat de anderhalvemeter maatregel om het coronavirus te bestrijden niet is nageleefd door bezoekers en het bestuur. De laatste keer gebeurde dat op 10 oktober. Het Suikerhonk is daarom sinds vrijdag dicht gegaan.

De sluiting geldt voor de periode van de huidige coronamaategelen. Het bestuur kan ook een plan van aanpak inleveren en dan kan het honk mogelijk eerder open.