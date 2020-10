Grote Markt 1 is de nieuwe OOG-podcast over gemeentepolitiek

Vanaf donderdag kan je bij OOG luisteren naar de nieuwe podcast ‘Grote Markt 1’. Daarin praten verslaggevers Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel je ongeveer twee keer per maand bij over de gemeentepolitiek.

In de eerste aflevering wordt de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad besproken met Hans Sietsma van Groenlinks en René Bolle van het CDA. “Het is een ontzettende eer om de eerste gast te zijn,” zegt Bolle. “Ik vind het leuk om over de politiek te praten, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen weten hoe het werkt en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de politiek.” Daar is Sietsma het mee eens. “Het is belangrijk dat verteld wordt over wat er in de gemeenteraad gebeurt en vooral wat politici met inwoners kunnen doen. We doen het voor de inwoners dus we willen ook weten wat hun zorgen zijn.”

De volgende afleveringen kunnen over van alles gaan. “Zoals het parkeerbeleid, meer groen in de stad, sportbeleid… We hebben genoeg onderwerpen om over te gaan praten,” zegt Holsappel. De presentatoren denken ook dat het belangrijk is om langer over een politiek onderwerp te kunnen praten. Van Oosterhout: “Ik hoop dat we op deze manier de politiek kunnen duiden.”

De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en de website van OOG.