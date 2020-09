Volgende week nazomeren met wellicht 30 graden?

nieuws

De kans is aanwezig dat we volgende week in de buurt komen van de tropische 30 graden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het bewolkt en met name in de loop van de avond en tijdens het eerste deel van de middag regent het enige tijd”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag kan vanuit het noorden de zon af en toe doorbreken. Bij een van het zuidwesten naar noordwesten draaiende wind, windkracht drie tot vier, wordt het 20 graden. In de nacht naar donderdag zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 10 graden. Daarbij is er kans op een mistbank.”

“Donderdag is het eerst overwegend bewolkt met kans op een spatje motregen. In de middag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt dan 17 graden.”

Maar je denkt dat het volgende week wellicht tropisch wordt?

“Vanaf zondag wordt het in ieder geval hoogzomer. Er is veel zon en de temperaturen lopen na het weekend spectaculair op. Maandag is het 23 of 24 graden, op dinsdag en woensdag wordt het 26 tot 28 of 29 graden, en komt zelfs de tropische 30 graden in zicht. Op alle dagen schijnt de zon onafgebroken.”

Tropische temperaturen in september. Is dat uitzonderlijk?

“Ik heb dat even uitgezocht en het antwoord is nee. Wel opvallend is dat de meest warme dagen in september in een ver verleden werden behaald. De warmste septemberdag dateert namelijk uit 1949 toen het op 5 september 32,6 graden werd op Groningen Airport Eelde. Op 16 september 1947 werd het 32,0 graden. Op de derde plaats in de ranglijst vinden we het jaar 2016 toen het 30,5 graden werd. Dus uitzonderlijk niet, opvallend wel.”