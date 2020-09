Verdeling van coronapatiënten over ziekenhuizen wordt weer opgestart

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De verdeling van coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland wordt vanaf woensdag weer landelijk gecoördineerd. Het systeem wordt opgestart om de reguliere zorg in ziekenhuizen aan te kunnen blijven bieden.

Uit cijfers blijkt dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken fors is toegenomen. Sinds een week neemt ook het aantal ziekenhuisopnames toe. Omdat de verwachting is dat het aantal opnames de komende tijd verder zal stijgen wordt het noodzakelijk om patiënten uit het westen over te brengen naar het zuiden, oosten en noorden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, het LCPS, gaat dit vanaf woensdag monitoren en in goede banen leiden.

Het aantal coronapatiënten op de intensive-careafdelingen is in ruim een week verdubbeld naar 91. Het aantal reguliere ziekenhuisopnames van personen die positief getest zijn op corona verdubbelde naar 322. Woensdag zullen direct de eerste patiënten overgeplaatst worden. Met name in de ziekenhuizen in het westen is het druk.

Afgelopen voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, werden er ook patiënten overgeplaatst. Toen ging het met name om patiënten uit het zuiden van het land die naar ziekenhuizen elders werden gebracht. Hiervoor werden onder andere ambulances en een ambulancebus ingezet. Ook werden de twee helikopters, die normaal het patiëntenvervoer tussen de Waddeneilanden en het vaste land verzorgen, ingezet voor coronavervoer.