“Veel frustratie over nieuw softwaresysteem RUG”

Het nieuwe softwaresysteem voor de administratie van de Rijksuniversiteit werkt nog altijd niet naar behoren en zorgt voor veel frustratie. Dat meldt de Universiteitskrant.

Volgns de UK werken medewerkers, negen maanden na de invoering van AFAS, weer op ouderwetse Excelsheets en staat de hulplijn nog altijd roodgloeiend. AFAS, een integraal softwaresysteem voor payroll, financiën, personeelszaken en inkoop, zou de bedrijfsvoering efficiënter maken, geld besparen en medewerkers van de RUG meer overzicht en gemak bieden. Het bleek echter vooral voor onduidelijkheid en moeilijkheden te zorgen.

Van hoogleraar tot promovendus, voor iedereen waren de normaalste werkzaamheden opeens onuitvoerbaar, aldus de Ukrant. Promovendi konden geen materialen meer bestellen en dat zorgde voor veel vertraging. “De kern van de frustratie is de langdurige ontkenning dat er een probleem is. Het negeren van al die medewerkers in alle faculteiten die tot gekmakens aan toe tegen dezelfde muren aan blijven lopen.” aldus een woordvoerder.

AFAS leek, met zijn ervaring met soortgelijke systemen in het bedrijfsleven, bij gemeenten en universitair medische centra, leek de ideale kandidaat om de klus in twee jaar tijd te klaren. Kosten: 10,6 miljoen euro. Het probleem was dat AFAS zijn software nog nooit binnen een universiteit had gebruikt, en dat er te weinig tijd uitgetrokken was om het systeem te testen op kinderziektes. De RUG hoopt dat de problemen eind dit jaar opgelost zijn.