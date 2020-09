Uitgever Dagblad van het Noorden komt mogelijk in Belgische handen

nieuws

De NDC mediagroep is in gesprek met het Belgische mediabedrijf Mediahuis over een overname. Dat meldt het Dagblad van het Noorden maandagmiddag.

De aandelen van FB Oranjewoud en het Je Maintiendrai Fonds in de Noordelijke Dagbladcombinatie staan in de verkoop. De onderhandelingen tussen de aandeelhouders en de kopers zijn in volle gang.

Het Mediahuis is in Nederland de eigenaar van NRC, De Telegraaf en andere regionale kranten zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger.