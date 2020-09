Nieuwe wijk Stadshavens verrijst langs Eemskanaal

nieuws

Langs het Eemskanaal verrijst de komende jaren het nieuwe stadsdeel Stadshavens. Het wordt een wijk met koopwoningen, huurwoningen en bedrijfsruimten die duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd.

De gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed, BPD en de corporaties Lefier en Nijestee hebben deze zomer een akkoord gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2400 woningen in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan volgens de gemeente samen met moderne, hoogstedelijke architectuur.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf wordt Stadshavens een groene, autoluwe wijk. “Auto’s worden niet in de openbare ruimte geparkeerd. Ook leggen we een nieuw stadspark aan op het terrein van de zandoverslag bij de Sontbrug.” De nieuwe wijk is volgens Van der Schaaf hard nodig: “Er is vooral vraag naar kwalitatief goede woningen, die duurzaam en betaalbaar zijn en niet te ver van het centrum liggen. De komende vijf tot tien jaar moeten er in de stad zo’n 20.000 nieuwe woningen bij komen.”

De totale investering voor alle partijen bedraagt volgens de huidige berekening 110 miljoen euro. De gemeente is met Den Haag in gesprek over een bijdrage vanuit de Regeling Woningbouwimpuls. Daarin is Stadshavens expliciet genoemd als locatie om woningbouw te versnellen.