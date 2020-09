LIVEBLOG: FC Groningen – PSV (0-0)

sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - PSV

Wat is er een hoop gebeurd tussen de wedstrijd van vandaag en de laatste competitiewedstrijd van FC Groningen op 8 maart 2020: beiden FC Groningen – PSV. Niemand wist op 8 maart dat er het volgende half jaar niet gevoetbald zou worden, laat staan daarna met de gepensioneerde Arjen Robben. Kan FC Groningen hoge ogen gooien bij de seizoenstart? Volg het hier live vanaf 16:45.

25’ Sam Lammers schiet rakelings naast namens de Eindhovenaren. FC Groningen heeft het lastig om onder de Brabantse druk uit te komen.

19’ Oef! Damil Dankerlui besluit een afvallende bal op de pantoffel te nemen van twintig meter afstand. De bal gaat een meter naast het doel.

16’ Tot nu toe buiten de fantastische reddingen van Padt niet heel veel spektakel in het HCM-stadion.

6’ Sergio Padt met twee wereldreddingen. Sam Lammers komt vrij voor de keeper, maar Sergio Padt denkt daar het zijne van.

1’ Gele kaart voor Damil Dankerlui.

1’ Arjen Robben heeft afgetrapt. Het Eredivisie-seizoen 2020/2021 is voor FC Groningen nu officieel begonnen!

Een half jaar geleden was FC Groningen de laatste competitiewedstrijd voor FC Groningen. Nu een half jaar, pandemie en Arjen Robben later het begin van 2020/2021. FC Groningen – PSV! Wat gaat de Trots van het Noorden doen vandaag? 👀#GROPSV pic.twitter.com/jKomZOoVpz — Daniël Theelen (@DanielTheelen) September 13, 2020

Wat is het fijn dat de Eredivisie weer is begonnen. Het is raar zonder 10.000 mensen op de tribune, zonder zingen en juichen. Het is raar elkaar na 6 maanden zonder voetbal niet een hand of een knuffel te kunnen geven. Maar we mogen weer genieten van de Trots van het Noorden. Veel nieuwe gezichten ten opzichte van vorig seizoen. De aanvoerdersband is vertrokken van de arm van de naar Derby County getransfereerde Mike te Wierik en Arjen Robben heeft de eervolle band overgenomen. Jorgen Strand Larsen is naar de club gehaald als de nieuwe nummer negen. Kan FC Groningen het seizoen sterk openen tegen de nummer vier van vorig jaar?

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Van Kaam, Matusiwa, Lundqvist, El Hankouri; Robben, Strand Larsen

Opstelling PSV Eindhoven: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Gakpo, Rosario, Thomas; Mauro, Lammers, Malen

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük