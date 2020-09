Groningse doven op de bres voor erkenning Gebarentaal

nieuws

Deze dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Maandagavond filmde de NOS in het Groninger Clubhuis voor Doven.



In de reportage uit Groningen komt naar voren, dat men het van de zotte vindt dat hier nog een discussie over is. ‘De erkenning van de Nederlandse gebarentaal had al jaren eerder gemoeten’.

Bekijk het NOS-filmpje hier: https://nos.nl/video/2346295-nederlandse-gebarentaal-had-al-jaren-geleden-erkend-moeten-zijn.html?fbclid=IwAR0eSgtsVMHspbT5UcXxn8uCDLf2zM1a1DkTNPX-t24jKOw-u-6qQB8ASpc