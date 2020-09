Eigenaar Groningse dansschool verdachte in grote zedenzaak

nieuws

De eigenaar en oprichter van Groningen Dance Center in de stad Groningen is eerder deze maand opgepakt als verdachte in een grote zedenzaak. Het OM meldt dat er elf aangiftes tegen hem zijn gedaan. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag.

De afgelopen dagen is er een brief verspreid aan de leden van de dansschool. Daarin worden de leden en hun ouders opgeroepen om eventuele misstanden te melden bij de politie. Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdachte op 8 september is opgepakt. Afgelopen donderdag werd besloten dat de verdachte in elk geval nog 90 dagen vast blijft zitten. Van de 11 aangiften die binnen zijn gekomen zijn er 10 door minderjarigen gedaan.

Docenten van Groningen Dance Center willen de school voortzetten. In de brief staat dat alle danslessen en teamtrainingen worden voortgezet. Groningen Dance Center is één van de grootste dansscholen in de stad.