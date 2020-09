Drie nieuwe politieteams moeten aantal drugslabs in Groningen terugdringen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De politie Noord-Nederland gaat drie nieuwe interventieteams opzetten in de strijd tegen het groeiend aantal drugslabs. Dat laat de dienst donderdag weten aan RTV Drenthe.

In de provincie Groningen steeg het aantal dumplocaties van drugafval sterk in de eerste zes maanden van 2020. Net over de Drentse grens was een sterke stijging te zien in het aantal ontdekte productielocaties voor synthetische drugs.

Deze zogenoemde interventieteams moeten ervoor zorgen dat de politie sneller en daadkrachtiger kan optreden tegen drugscriminelen in het Noorden. Met tips van omwonenden en berichten uit de gekraakte berichtendienst EncroChat hoopt de politie vanaf dit najaar veel meer drugslabs in het noorden op te sporen en op te rollen.