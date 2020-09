“Daders supportersrellen meld je, anders komen we je halen”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen roept betrokkenen bij de supportersrellen afgelopen weekend op zich te melden bij de politie. “Anders komen we je halen.” Schuiling liet dit weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De burgemeester reageerde op verschillende vragen van politieke partijen. “Laat ik vooropstellen dat de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag zeer ingrijpend zijn en ook zeer vervelend zijn”, zegt Schuiling. “Je plant een leuk sportief treffen, nota bene een oefenwedstrijd en dan gebeurt dit. Van tevoren hebben we er rekening mee gehouden dat hooligans vaker een evenement aangrijpen om te rellen. Dat zien we niet alleen bij het voetbal maar ook bij andere evenementen.”

Geluiden dat 50 Duitse supporters op zondag naar Groningen wilden komen

“Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Arminia Bielefeld hebben we informatie ingewonnen via de kanalen van de politie welke risico’s er te verwachten waren. Op maandag 31 augustus hebben we informatie ontvangen dat een groep van 50 supporters vanuit Duitsland af zou reizen naar Groningen. Hierop heeft de voetbaleenheid van de politie telefonisch contact gezocht met de Duitse collega’s. Die lieten weten dat dit afreizen op de wedstrijd dag zou gaan gebeuren. Hierop hebben wij als gemeente een noodbevel afgekondigd waarbij we de Duitse supporters verboden om in onze gemeente aanwezig te zijn. Dit noodbevel ging in de nacht van zaterdag op zondag in. Daarnaast zorgden we er voor dat de Mobiele Eenheid klaar stond en dat ook Duitse politiemensen hier in Groningen aanwezig waren.”

“Voorafgaand aan de rellen ontvingen we twee signalen”

“De confrontatie vond echter eerder plaats. Onze inschatting is dat de vechtpartij zo’n drie tot vier minuten heeft geduurd. Gebeurde dit onverwacht? Ja en nee. We gingen al uit van een mogelijk confrontatie maar het tijdstip was bij ons niet bekend. Voorafgaand aan de vechtpartij heeft de politie twee signalen ontvangen. De eerste was een alerte terrasbezoeker die telefoonnummer 0900 88 44 belde. Dit bericht is niet snelg genoeg op de Rademarkt gekomen zodat hier niks mee gedaan kon worden. Het tweede bericht kwam van een ondernemer en dit bericht was aanleiding voor een opschaling. Echter was toen de confrontatie niet meer te voorkomen.”

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Schuiling vertelt dat op zondag direct het strafrechtelijk onderzoek gestart is. “Er zijn beelden gemaakt van de vechtpartij. Deze zijn inmiddels bekeken. Dit heeft inmiddels geresulteerd tot enkele aanhoudingen en we verwachten nog meer mensen aan te kunnen houden. Op deze plaats wil ik ook een oproep doen aan de daders: meld je. Anders komen we je simpelweg halen.” Hoe groot de uiteindelijke schade is, is onbekend. Schuiling adviseert ondernemers om aangifte te doen.