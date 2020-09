CDA wil betaalde seks verbieden: “Niemand wil de prostitutie in.”

Het Groningse CDA Kamerlid Anne Kuik steunt een burgerinitiatief om betaalde seks te verbieden. Daar zijn sinds donderdag veel reacties op gekomen. Wij gingen met haar in gesprek.

“Het punt dat ik wil maken is dat we volgens mij moeten kijken naar het perspectief van de vrouw die hierin terecht is gekomen,” vertelt Kuik. “Een heleboel vrouwen zitten niet vrijwillig in de prostitutie, en daar wil ik wat aan doen.”

“Er is geen beroep waar je zo veel blauwe plekken oploopt als de prostitutie. Het is geen normaal beroep. Niemand zou zijn dochter dat gunnen, maar we vinden het wel prima als Oost-Europese vrouwen het doen.” Wel erkent ze dat er ook vrouwen zijn die vrijwillig sekswerker worden. “Ik spreek wel vrouwen die er vrijwillig in zitten, dat zijn vaak hele sterke vrouwen. Alleen zij zijn de vrouwen die in de etalage staan die het vrijwillig doen, maar daar achter zit een magazijn van misstanden. Ik wil de wetgeving regelen voor die vrouwen die daar gedwongen inzitten. Dat staat voor mij voorop, om die te beschermen.”