Blessure Arjen Robben valt mee

Foto: FC Groningen via Twitter (@fcgroningen)

De blessure van Arjen Robben lijkt mee te vallen. De sterspeler van FC Groningen is dan ook positief gestemd over zijn herstel.

Robben viel zondag tijdens zijn rentree in de eredivisie, tijdens een thuisduel tegen PSV, na een half uur geblesseerd uit. Een scan heeft uitgewezen dat er geen ernstige beschadigingen zijn.

In een interview met FC Groningen TV laat Robben weten dat hij van de eerste schrik en teleurstelling bekomen is en dat hij de knop al weer heeft omgezet. Hij is in het TopsportZorgCentrum, het trainingscomplex van FC Groningen, alweer aan het werken aan zijn herstel.

Robben zegt het niet verstandig te vinden een prognose te geven. “We gaan gewoon weer keihard aan de slag en daar ben ik positief over gestemd.”