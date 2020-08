Wie heeft de kerstboom voor de Grote Markt?

nieuws

Louis van der Tuin gaat over de kerstboom op de Grote Markt. Er is al een aanbod van een voormalige kerstboom, die ooit langs de weg gezet is.



Van der Tuin: ‘Begin september zal er worden bekeken welke bomen interessant zijn. Bomen die in aanmerking komen gaan we bekijken samen met de experts van Wagenborg in verband met het kappen en transport van de boom’. De gewenste hoogte is meer dan twintig meter.

Er bestaat de mogelijkheid dat een voormalige kerstboom zijn rentree maakt. Een stadjer heeft zijn boom aangeboden: ‘Ik ben ooit bezig geweest met het redden van kerstbomen, die langs de weg stonden. In sommige gevallen is dat te goed gelukt. Hij werpt nu te veel schaduw op mijn akkertje’.

Mensen die ook een boom in de aanbieding hebben kunnen een foto met gegevens mailen naar louis@kerstboomgcc.nl.