Virtuoos Zoumana Diarra laat zijn muziek na

nieuws

Afgelopen week is Zoumana Diarra overleden in zijn slaap. In 1989 verruilde hij Mali voor Groningen, vanwege het aantrekkelijke landschap, dat hij als kind al kende van melkblikjes.



Zou, zoals hij ook genoemd werd, was een virtuoos op gitaar, kora, ngoni, balafoon, djembé en saxofoon. Onder gitaristen was hij een begrip. Zie ook: https://www.gitarist.nl/nieuws/artikel/2-24336/zoumana-diarra-overleden

OOG-tv maakte in 2005 een portret van hem: https://youtu.be/WkDxHPK8uo0

Zou zette in 2017 een gitaarcursus online: https://youtu.be/4akJK71wLVA

‘Zijn muziek mag bij ons blijven’, luidt het op de rouwkaart.

Een radiostation in Noord-Holland heeft in een extra uitzending de muzikale carrière van Zou uitgelicht: https://www.mixcloud.com/studioglobe/radio-9-oostzaan-met-studio-globe-uitzending-extra-30-juli-2020-by-studio-globe/?fbclid=IwAR20zxfcqCC8rwSP5X0lJi08-27QpOPzjPZpXKR4kH-_hRmOqOnHmvO_8Ok