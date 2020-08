Led-borden attenderen supporters FC op anderhalve meter

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Door middel van led-borden rond het Hitachi Capital Mobility Stadion worden supporters zaterdagavond gewezen op de anderhalvemetermaatregel. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Op de borden staat de tekst ‘welkom bij FC Groningen-Heracles’. Denk u aan de 1,5 meter afstand?!’ “Rond het stadion is het rustig en gemoedelijk”, vertelt Wind rond 19.30 uur. “De eerste supporters druppelen het stadion binnen en iedereen lijkt zich keurig te houden aan de maatregelen.”

FC Groningen speelt zaterdagavond haar eerste oefenwedstrijd als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De wedstrijd tegen Heracles is ook de eerste wedstrijd die in het stadion gespeeld wordt sinds de uitbraak van het coronavirus in maart. Elders in het land werden zaterdag ook al diverse wedstrijden gespeeld. In Leeuwarden speelde Cambuur tegen PEC Zwolle (2-0) en in Breda werd de oefenwedstrijd NAC tegen SC Heerenveen (1-0) gespeeld. Alle wedstrijden worden gespeeld onder strenge coronamaatregelen.

Op deze website volgt later vanavond een verslag over de oefenwedstrijd van de FC tegen Heracles.