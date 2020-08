“Gelukkig kunnen we als horeca openblijven”

nieuws

Archieffoto: Erick Bakker

Enige opluchting donderdagavond bij de Stadse cocktailbar Bramble aan de Noorderstationsstraat. Toen de aankondiging kwam van een nieuwe coronapersconferentie was men bang dat de horeca opnieuw zou moeten sluiten. “Gelukkig is dat niet zo.”

“Ik heb de persconferentie niet gezien op televisie maar ik heb alles gevolgd via de app van de NOS‘, vertelt eigenaar Kees Douma. “De maatregelen die bekend zijn gemaakt zijn wat mij betreft niet meer dan logisch. De afgelopen periode heb ik me mateloos gestoord aan verschillende horeca-bedrijven in den lande die denken dat ze alles maar weer mogen terwijl je ondertussen duidelijk ziet dat het virus weer op laait. De regels vanuit de overheid zijn heel helder en zijn ook altijd heel helder geweest. De burgemeester van Groningen zou daar wat mij betreft ook wel wat strenger op mogen handhaven.”

Strengere maatregelen voor horeca

Premier Mark Rutte (VVD) maakte donderdagavond bekend dat vanwege de sterke stijging van het aantal besmettingen een aantal nieuwe maatregelen worden genomen. “Uit eten gaan in de horeca kan nog steeds”, liet Rutte weten. “Maar als je in een restaurant of op een terras zit, dan blijf je zitten aan je tafeltje. Daarnaast reserveer je van te voren en als je een bezoek brengt noteer je je naam en telefoonnummer.” Voorts maakte Rutte bekend dat horecazaken, musea en pretparken waar door de GGD een besmetting gevonden wordt, veertien dagen gesloten worden.”

Aan een tafeltje blijven zitten, hoe gaat dat bij Bramble?

“Wij vinden het heel belangrijk dat gasten hier corona-proof kunnen genieten van een drankje. Dus lopen is er niet bij. Ja, om even naar het toilet te gaan, maar voor de rest niet. Ik denk dat we sowieso heel strikt de regels hier naleven. Wij willen geen boete. Een tijdje geleden stonden hier een aantal mensen voor de deur die naar binnen wilden. Wij hebben hen gezegd weg te gaan omdat er anders teveel mensen binnen zouden zijn.”

Hoe reageerden deze mensen?

“Ja, die zeiden dat het in de binnenstad wel mocht. Nou bij mij mag het niet. Kijk, corona is er en we hebben met het virus te leven. We zijn blij dat we als horecazaak ondanks alles open kunnen en de mensen iets kunnen bieden. Ik ben overigens super blij met de medewerking van het Horecaloket. Tot 31 oktober hebben zij ons meer ruimte geboden voor het terras zodat de stoeltjes en tafeltjes op anderhalve meter kunnen blijven. Ik ben heel blij met die opstelling van de gemeente.”