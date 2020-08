Brandweer rukt uit voor koolstofmonoxide-melding in woning

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagochtend in actie komen aan de Seringenhof in de Oosterparkwijk vanwege een koolstofmonoxide-melding. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 07.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Ik heb gesproken met de woordvoerder van de brandweer en die vertelde dat er op de meldkamer een CO-melding binnen was gekomen”, vertelt Lameris. “Brandweerlieden hebben vervolgens in de woning verschillende metingen gedaan. Bij die metingen werden echter geen gevaarlijke waarden waargenomen. De brandweer is daarop al snel weer teruggekeerd naar de kazerne.”

Koolstofmonoxide, of kolendamp, wordt de stille sluipmoordenaar genoemd. Het ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstof. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos en hierdoor erg gevaarlijk. Mensen die in aanraking komen met de stof kunnen hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid ervaren. Bij langere blootstelling kan het leiden tot bewusteloosheid en ten slotte de dood.