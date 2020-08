Acht nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds vrijdag acht mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit de gegevens blijkt dat 1,4 op de 100.000 inwoners de afgelopen dag te horen kreeg dat ze positief getest zijn. Vrijdag lag dit getal op 2,0 en donderdag op 2,4. Uit open data van het RIVM blijkt dat de meeste besmettingen in de provincie aangetroffen worden in de gemeente Groningen. In de afgelopen twee weken gaat het om 63 gevallen. In dezelfde periode werden er in de gemeenten Westerkwartier 2 personen positief getest, Het Hogeland 2, Delfzijl 9, Appingedam 1, Midden-Groningen 4, Veendam 7, Pekela 2, Oldambt 3 en Westerwolde 2. In de overige gemeenten staan de tellers op 0.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 655 personen positief getest. In de afgelopen zeven dagen gaat het om 4.508 personen. Zeven mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis.