Toerit Vrijheidsplein definitief dicht

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De toerit naar het Vrijheidsplein in de stad is maandag definitief dicht gegaan. De afsluiting heeft te maken met de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Het gaat om de toerit vanaf de Paterswoldseweg die toegang biedt tot het Vrijheidsplein. “Maandagochtend is de toerit afgesloten met hekken”, vertelt fotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Ook is er een led-kar geplaatst waarop staat te lezen dat de toerit nu definitief dicht is.” In de toekomst gaat het Vrijheidsplein ongelijkvloers worden. Dit betekent dat auto’s naar verschillende richtingen elkaar niet meer hoeven te kruisen. Iedere verkeersstroom krijgt zijn eigen rijbaan.

Ter voorbereiding op dit deelproject, dat onderdeel is van de Aanpak Ring Zuid, zijn afgelopen winter damwandplanken ingetrild bij het Gasunie-gebouw. In 2018 en 2019 vonden er werkzaamheden plaats aan het bestaande viaduct van de zuidelijke ringweg over het Vrijheidsplein. Toen werd het beton gerepareerd en werd het viaduct voorzien van een nieuwe coating.