Scooterrijder onderuit door glad wegdek

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Javalaan is zaterdagavond de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.45 uur. “Het gaat om een eenzijdig ongeluk”, vertelt Nuver. “Door het wegdek dat glad was geworden is de scooterrijder de macht over het stuur kwijt geraakt en ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.