Corona in gemeente Groningen; acht positieve tests in twee weken

nieuws

In de gemeente Groningen zijn, sinds 14 juli, acht inwoners positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM.

Per honderdduizend mensen werden in de afgelopen twee weken 3,4 positieve tests vastgesteld bij inwoners van de gemeente. Hoewel dit nog steeds een relatief laag aantal is, zijn in de afgelopen week meer besmettingen vastgesteld dan in alle andere weken sinds 1 juni.

In Nederland als geheel werden in de afgelopen weken 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 342 meer meldingen dan het aantal meldingen in de week daarvoor. Het reproductiegetal is 1,40. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen weer 140 andere mensen besmetten. Hoewel het getal iets hoger is dan de 1,29 die vorige week is gerapporteerd, verandert de bovengrens van de bandbreedte nauwelijks. In de afgelopen weken ziet het RIVM een sterkere toename bij jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen.