Stijging aantal opnames ‘corona-verpleegafdelingen’ in Groningen; daling op IC’s zet door

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opnames van coronapatiënten op ziekenhuisbedden buiten de Intensive Care is sinds afgelopen woensdag met bijna een kwart gestegen. Het aantal opnames van patiënten op Intensive Care-afdelingen blijft wel dalen. Dat blijkt uit cjfers die het ROAZ Noord-Nederland vrijdag naar buiten bracht.

Afgelopen woensdag lagen 34 mensen in een Gronings ziekenhuis opgenomen buiten de IC’s, op vrijdag is dit aantal toegenomen naar 43 opnames. Het aantal opnames op Intensive Care-afdelingen blijft wel dalen, van 27 op woensdag naar 23 op vrijdag. De afgelopen vier dagen daalde het aantal opgenomen patiënten van buiten de regio ook sterk, voornamelijk op Intensive Care-afdelingen, van 35 opnames naar 25.

Het ROAZ heeft een prognosemodel ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal bedden (IC- en niet-IC) dat de komende tijd in de regio beschikbaar moet zijn voor zorg aan patiënten met en zonder COVID-19. Ziekenhuizen in Groningen/Drenthe en in Friesland bepalen onderling hoe zij deze capaciteit verdelen.