nieuws

Inbrekers staan in de startblokken om weer toe te slaan. Dat zegt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)

Het aantal inbraken is sinds de coronacrisis flink gedaald, omdat veel mensen thuis zijn. Volgens politiecijfers is er een daling van 37%.

Maar omdat per 1 juni de coronamaatregelen versoepeld worden gaat het inbrekersgilde weer toeslaan, aldus het CVV. Op feestdagen is de kans op een inbraak anderhalf tot twee keer zo groot. Het CVV beschouwt 1 juni als een feestdag, omdat mensen dan weer een terrasje kunnen pikken of naar een culturele instelling kunnen.

De terrassen gaan om 12.00 uur open en dat is ook het startmoment waarop inbrekers in het zomerseizoen een huis proberen binnen te dringen. Het CVV adviseert mensen dan ook hun ramen en deuren goed af te sluiten wanneer zij naar buiten gaan om de inbrekers geen gelegenheid te geven.