Aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen neemt toe

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Voor het eerst sinds 24 april is het aantal coronapatiënten dat behandeld wordt in Groningse ziekenhuizen weer toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het ROAZ.

Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg worden er op dit moment 27 coronapatiënten behandeld op de reguliere verpleegafdelingen. Bij de vorige update van afgelopen maandag waren dit nog 22. De laatste keer dat er sprake was van een toename was eind april. Sindsdien is het aantal patiënten alleen maar afgenomen.

Het aantal patiënten dat behandeld wordt op de Intensive Care is gelijk gebleven. Woensdag waren dit er zeven. Dit aantal is gelijk aan afgelopen maandag.