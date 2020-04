Spoorwegovergang Esperanto voorgoed afgesloten

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met een aantal hekken en verkeersregelaars kwam er in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde aan de spoorwegovergang bij de Esperantokruising. De spoorwegovergang wordt de komende tijd gesloopt.

Met de verplaatsing van het rangeerterrein van de zuizijde van het Hoofdstation naar de nieuwe locatie bij De Vork bij Haren wordt er een vierde spoor aangelegd tussen het Hoofdstation via het Europark naar De Vork. Spoorbeheerder ProRail vindt een spoorwegovergang met vier sporen te gevaarlijk en daarom moet de overweg wijken. Daarnaast is de overweg sinds vrijdag overbodig geworden met de opening van de Helperzoomtunnel waar het autoverkeer gebruik van kan gaan maken.

Fietsers en wandelaar worden de komende jaren omgeleid via de onderdoorgang bij station Europapark. In de toekomst kunnen zij gebruik maken van een fietstunnel die ter hoogte van de Esperantokruising komt. Deze tunnel ligt er op dit moment al deels maar kan pas worden afgemaakt als de tijdelijke zuidelijke ringweg is afgebroken.