Het gaat goed met de ijsvogel: ‘Maar je moet wel goed kijken’

nieuws

Foto: Ryan Cheng from Hong Kong - 20080809_0100, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6994722

Jarenlang stond de ijsvogel als zeldzaam te boek. Maar na opnieuw een relatief zachte winter is de verwachting van ecologen dat het dit jaar voor de vogel met de opvallende kleuren een topjaar gaat worden.

De ijsvogel, te herkennen aan de felblauwe kleur en de oranje buik, gold jarenlang als erg zeldzaam en was enige tijd zelfs een bedreigde soort. Sinds eind jaren negentig gaat het beter. In 1997 werden er 35 tot vijftig broedparen geteld, in 2002 was dit aantal gestegen naar 650 tot zevenhonderd. Dit wordt veroorzaakt door de verbeteringen in waterkwaliteit, het herstel van de natuurlijke loop van beken en de zachte winters. Want ondanks de naam ijsvogel moet de vogels niets hebben van vorst en ijs. Ze leven namelijk van vis en als er door het bevroren water niet gevist kan worden verhongeren ze.

Ecologen verwachten dat in ieder park waar water is, dit jaar ijsvogels gespot kunnen worden. Hoewel het wel een kwestie van goed kijken is want de vogel laat zich niet snel zien. Hij verstopt zich vaak op plekken waar voldoende begroeiing langs oevers te vinden is. Als de vogel al vliegt is hij pijlsnel in zijn verplaatsingen.