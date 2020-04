Bewoners De Rokade hijsen waarderingsvlag voor zorgmedewerkers

nieuws

Foto: Jeannet Zwols

Bewoners van De Rokade aan de Sportlaan in Groningen-Zuid hebben woensdag een speciale vlag gehesen waarmee alle zorgmedewerkers een hart onder de riem wordt gestoken.

“Wij vonden dat we dit moesten doen”, zegt bewoonster Jeannet Zwols. “Wij wonen hier midden tussen de zorginstellingen. Verpleeghuis Maartenshof staat in onze achtertuin, het Heymanscentrum en ook het Martini Ziekenhuis liggen op steenworpafstand. Door middel van deze vlag willen we alle zorgverleners maar ook alle mensen die in onze flat wonen en het nu moeilijk hebben, een hart onder de riem steken.”

De vlag werd woensdagmiddag gehesen. Het betreft een speciale vlag die ontworpen is door de Dokkumer Vlaggen Centrale. “Met de vlag kunnen mensen hun waardering uiten voor zorgpersoneel, supermarktmedewerkers, leraren, schoonmakers en alle andere cruciale beroepen”, laat het bedrijf weten. “Met de vlag laat je zien dat zij onmisbaar zijn in deze spannende tijd. Het geld dat we verdienen met de verkoop van de vlag gaat naar het Rode Kruis in de strijd tegen het coronavirus.”