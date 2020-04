Bestuurder bestelbus ramt gasleiding: “Leiding stond flink te blazen”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Kroonkampweg in Haren heeft de bestuurder van een bestelbus een gasleiding geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur. “Op de Kroonkampweg heb je een onderdoorgang”, vertelt Lameris. “Auto’s kunnen door een soort poort rijden waar woningen boven zitten. Een bestelbusje reed door deze poort en raakte daarbij een gasleiding die aan de bovenkant van de onderdoorgang liep.” Volgens de incidentfotograaf werd de leiding hard geraakt en stroomde het gas er uit. “Hij staat flink te blazen.”

Hulpdiensten werden in allerijl opgeroepen. “De brandweer heeft uit voorzorg de straat afgesloten. Bewoners kregen de opdracht om binnen te blijven. Brandweerlieden hebben met specialistische meetapparatuur verschillende metingen uitgevoerd om te onderzoeken of het gas ook de woningen instroomde. Dit bleek niet het geval te zijn.” Het lek werd provisorisch gedicht door de brandweer. Energiebedrijf Enexis kwam later ter plaatse en gaat het euvel vakkundig oplossen. De situatie aan de Kroonkampweg is inmiddels weer veilig.