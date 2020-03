‘Vrijdagmiddag ongeveer veertig coronapatiënten opgenomen in UMCG’

nieuws

foto: Bob de Vries

Vrijdagmiddag verwacht het UMCG ongeveer veertig coronapatiënten in het ziekenhuis te hebben, waarvan er tweeëntwintig hoogstwaarschijnlijk in een Intensive Care-bed zullen liggen. Het ziekenhuis dan ook druk bezig met het opschalen van haar capaciteit. Donderdagmiddag verwacht het 44 bedden operationeel te hebben voor Intensive Care-patiënten, in plaats van de 36 bedden die normaal beschikbaar zijn.

Volgens woordvoerder Lex Kloosterman zijn er donderdagmiddag nog eens twee patiënten uit Noord-Brabant overgebracht naar het UMCG. Morgen verwacht het UMCG er nog eens zes.

Naast de bedden voor Intensive Care liggen er nog eens achttien patiënten met het virus op de speciaal vrijgemaakte verpleegafdeling voor coronapatiënten, gehuisvest op de afdeling die normaal gebruikt wordt voor KNO-patiënten.