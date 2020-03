UMCG-viroloog: “Epidemie niet overal in dezelfde fase, in toekomst regionale maatregelen op maat”

nieuws

Foto: RUG

Het is denkbaar dat op een bepaald moment overgegaan moet worden op regionale maatregelen op maat om het coronavirus te bestrijden. Dat meldt UMCG-viroloog Alex Friedrich woensdag.

“We kunnen concluderen dat de epidemie in Nederland op dit moment zich niet overal in dezelfde fase bevindt”, zegt Friedrich. “Daarom denk ik dat we op een bepaald moment over moeten gaan op regionale maatregelen op maat. Dit is dan afhankelijk van de regionale verschillen in het aantal patiënten dat in ziekenhuizen is opgenomen.” Volgens de statistieken van het aantal patiënten dat positief getest wordt bevind de brandhaard van het coronavirus zich nog altijd in het zuiden van het land. In Brabant worden de meeste mensen positief getest, daarna volgen Zuid-Holland en Noord-Holland. Het Noorden loopt volgens de cijfers achter. In de provincie Groningen zijn er 67 besmettingen geconstateerd, in Drenthe 54 en in Friesland 41. Negentien gemeentes hebben nog nul besmettingen. Daarvan bevinden zich er vijftien in de drie noordelijke provincies.

Woensdag werd de Tweede Kamer bijgepraat over de laatste stand van zaken. Jaap van Dissel van het RIVM liet weten dat de groei van het aantal coronabesmettingen af lijkt te nemen. “Er is sprake van een positieve trend”, aldus Van Dissel. Friedrich geeft aan dat dit wellicht zo is, maar dat er in Nederland ook gebieden zijn die achterlopen op de rest. Daarnaast herhaalt de viroloog de boodschap die hij al eerder deed dat het belangrijk is om personeel in de zorg te testen en te screenen op corona. “In een vroege fase van de epidemie is het zinvol om overdracht op collega’s maar vooral op kwetsbare patiënten te voorkomen. Daarnaast zien we dat veel medewerkers sterk positief zijn in de uren voor de echte symptomen zich uiten.” Afgelopen weekend liet Friedrich in een interview met De Groene Amsterdammer weten dat het beleid in het Noorden ‘testen testen testen’ is. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet daarop weten daar niet blij mee te zijn. Volgens hem is één beleid noodzakelijk om deze crisis goed te beteugelen.

