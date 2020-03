Rutte: “Kinderen kunnen gewoon blijven buitenspelen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kinderen onder de twaalf jaar mogen gewoon blijven buitenspelen. Dat heeft premier Rutte (VVD) donderdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus.

“We baseren ons op wetenschappelijk onderzoek”, zegt Rutte. “Daarin wordt gezegd dat het kan. Het is ook nogal wat als je gaat zeggen dat kinderen niet meer buiten mogen spelen hè? Want dat is het alternatief, dat je het spelen verbied. Daarbij moet je je realiseren dat niet iedereen een tuin of en balkon hebt waardoor je deze kinderen dus echt gaat opsluiten.”

“We kunnen niet alles voor gaan schrijven”

Wel doet Rutte een beroep op het gezond verstand van ouders. “Als ze gaan spelen in de speeltuin moeten ze wel gezond zijn. Als ze verkouden zijn of koorts hebben is het advies om ze binnen te houden. Daarnaast moet de groep waarin gespeeld wordt ook niet te groot zijn. Hoe groot precies, dat laten we aan het verstandig besluit van de ouders over. Als overheid kunnen we niet alles tot in detail voor gaan schrijven.”

Anderhalve meter afstand

Daarnaast noemt de minister-president nog een aantal praktische tips. “Als ze thuiskomen van het spelen is het advies om de handen te wassen. Als er thuis in de eigen woonkamer gespeeld wordt blijft het advies om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat geldt ook voor de ouders.”