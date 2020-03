Klapperend reclamebord door brandweer verwijderd

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer is maandagmiddag ingezet om een klapperend reclamebord te verwijderen aan de Moermanskweg in Groningen. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Bij een autodealer was een reclamebord los komen te hangen”, vertelt Nuver. “Vermoedelijk is dit ontstaan door de harde wind die er zondag stond. Omdat het bord stond te klapperen aan de gevel werd de hulp van de brandweer ingeroepen.” De Groninger hulpverleners kregen rond 16.55 uur de melding binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Eenmaal ter plaatse hebben ze de hoogwerker gestempeld waarna twee brandweermannen in de korf omhoog zijn gegaan. Het reclamebord werd vakkundig losgemaakt en daarna naar beneden gehaald. Daarmee was het gevaar geweken.”

Vanwege de operatie was de Moermanskweg tijdelijk gestremd voor het verkeer. Het reclamebord zal afgevoerd worden.