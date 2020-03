Coalitiepartijen willen hulp bieden aan regionale kranten

nieuws

Foto: Andor Heij

Het kabinet moet met een financiële overbruggingsregeling komen om lokale en regionale kranten te helpen die door coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Dat laten coalitiepartijen VVD, ChristenUnie, CDA en D66 zaterdag weten.

Uit een inventarisatie blijkt dat zo’n vierduizend, voornamelijk, huis-aan-huisbladen in grote problemen zijn gekomen. Voor hun inkomsten zijn zij vrijwel volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten, die door de crisis weg zijn gevallen. De coalitiepartijen hebben minister Arie Slob (ChristenUnie) van Media verzocht om een overbruggingsregeling in te stellen. Daarbij wijzen ze erop dat Slob eerder heeft gezegd dat regionale en lokale kranten een belangrijke rol spelen in het verspreiden van informatie. De partijen laten daarnaast weten of gemeenten en provincies ook een bijdrage kunnen geven om de kranten voort te laten bestaan.

Afgelopen week liet de NDC Mediagroep, die onder andere het Dagblad van het Noorden uitgeeft, weten in zwaar weer te zitten. Om de uitgeverij te steunen is er een groep ‘Vrienden van NDC Mediagroep’ opgericht om de uitgever te steunen. Tientallen prominenten uit het Noorden van het land hebben zich inmiddels hier bij aangesloten.