Vogelexcursie afgelast vanwege nattigheid in Stadspark

nieuws

Foto: Ana Buren

Zondag 23 februari zou het vervolg zijn op de succesvolle vogelexcursie in het Stadspark De excursie gaat niet door. Het is te nat.



Het centrum voor Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) heeft de vogelexcursie in het Stadspark georganiseerd. Het zou onder begeleiding van de deskundige vogelgids Harry Westerhuis plaatsvinden.

Het NDE heeft wel een bevestiging van de aanmelding gestuurd naar de deelnemers maar (nog) niet een annulering. Deelnemers die zelf contact opnamen met de gids kregen van hem zojuist te horen van de afgelasting.

De voorspelling voor zondagmorgen luidt negentig procent kans op regen. Typisch het weer waarin vogels zich zoveel mogelijk schuilhouden.