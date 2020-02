Vindicat opent werkplek voor ‘startups’ met vergaderruimtes en een café

nieuws

Foto: Andor Heij

Studentenvereniging Vindicat gaat na juli van dit jaar startende student-ondernemers huisvesten in een ‘student innovation centre’ aan de Nieuwe Markt. Dat vertellen vertegenwoordigers van het corps maandag aan de Universiteitskrant.

Volgens de initiatiefnemers, Ruben Petit en Eduard Hietink moet het centrum ervoor zorgen dat studenten die na hun studie naar de Randstad vertrekken, iets achterlaten in de Stad. “We wilden iets doen waarbij het niet om feesten draait. Iets wat tastbaar is.”

In het centrum, dat in juli open moet gaan, komen een café, vergaderruimtes en werkplekken. Het centrum komt in een pand van Vindicat aan het Martinikerkhof, De achterkant van het monumentale pand komt uit op de Nieuwe Markt. Het centrum zal voor iedereen toegankelijk zijn. In juli kunnen bezoekers een eerste blik in het verbouwde pand werpen. Het pand is dan, naar alle waarschijnlijkheid, nog niet klaar voor de eerste gebruikers.