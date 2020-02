Sloop en nieuwbouw Fazanthof Ten Boer start volgende maand

nieuws

Foto: nationaalcoordinatorgroningen.nl

De sloop en nieuwbouw van woningen aan de Fazanthof in Ten Boer start eind maart. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Een bouwterrein wordt aangelegd en wegen aangepast.

Het gaat om dertig huizen met aardbevingsschade. De eigenaren wonen inmiddels tijdelijk elders in Ten Boer.

Het bouwverkeer gaat over bestaande wegen in het dorp en komt ook langs basisschool De Huifkar. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen komt er een hek langs het schoolplein en is er geen bouwverkeer in de ochtend en middag wanneer de kinderen naar en van school gaan.