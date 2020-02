Raadsfracties vragen actualiteitendebat aan over chaos bij NCG

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De gemeenteraadsfracties van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben voor aanstaande woensdag een actualiteitendebat aangevraagd over de vermeende chaos bij de Nationaal Coördinator Groningen.

Afgelopen woensdag berichtte RTV Noord over interne chaos het instituut. NCG-medewerkers noemen het instituut een geldverslindende organisatie die vooral met zichzelf bezig is. Ook stellen ze dat er veel onrust en ontevredenheid heerst in de organisatie, met name over personeelswisselingen.

De fracties hopen het college van B&W te bevragen over haar kennis van de zaak en de acties die de raad gaat ondernemen om de problemen te voorkomen en verhelpen, ook middels gesprekken met het Rijk.

Ondanks dat de gemeente Groningen niet primair verantwoordelijk is voor de NCG, vinden de fracties het belangrijk dat over de vermeende problemen gepraat wordt. Dit omdat inwoners van de gemeente Groningen wel te maken hebben met de NCG.