Omstander redt automobilist uit te water geraakte auto

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een omstander heeft maandagavond in Ten Boer een automobilist uit een te water geraakte auto gered. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur op de Rijksweg N360 ter hoogte van Ten Boer. “Een bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de stoeprand aan de rechterkant van de weg”, vertelt Nuver. “Daarop heeft de automobilist een stuurcorrectie uitgevoerd, heeft daarbij een verkeersbord geramd en is vervolgens in het Damsterdiep terecht gekomen. Een omstander zag het gebeuren. Zij bedacht zich geen moment en is direct het water in gesprongen en heeft de automobilist uit het voertuig gehaald.”

Ondertussen werden de hulpdiensten opgeroepen. Behalve een ambulance en de politie werd ook de brandweer van Ten Boer en de duikers uit Stad gealarmeerd. De brandweer werd echter al snel weer teruggeroepen toen duidelijk werd dat de betrokken personen veilig waren. “De politie en ambulance kwamen wel ter plaatse. Niemand is gewond geraakt. De auto is naar de overkant gedreven. Een bergingsbedrijf uit Delfzijl zal het voertuig later in de avond gaan bergen.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.