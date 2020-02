“Ik poker haast helemaal niet in toernooiverband”

nieuws

Frank Koers doet niet regelmatig mee aan pokertoernooien. Toch wist hij twee weken geleden de voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker in Haren te winnen. Nu mag hij meedoen aan de finale van dit toernooi in Ermelo.

Waar poker toch vooral bekend zal staan als een gokspel in het casino, is het op dit toernooi meer een sport. Er wordt namelijk niet gegokt met geld, er worden fiches gebruikt. Koers pokert zelf niet voor geld, zei hij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Ik doe het haast helemaal niet in toernooiverband, maar een beetje op m’n telefoontje zonder geld, via internet. Ik heb jaren terug eens een keer meegedaan met het toernooi en toen lag ik er als één van de eersten uit. Ik dacht ‘ik heb er wel weer eens zin in’, dus besloot ik me in te schrijven.” Hij was dan ook verrast om te winnen.

Koers was onder de indruk van zijn tegenstanders, die vaak toch wel meer ervaring hebben. Dat liet ziet bijvoorbeeld zien bij het uitdelen van de kaarten. “Ik schudde nog een beetje zoals m’n oma ook schudt zeg maar, maar die mensen daar kunnen met één hand die kaarten een beetje omwisselen en in elkaar ritsen. Het was wel spannend en leuk om tegen die mannen en vrouwen te spelen.”

Koers zet tijdens het spelen vaak een val. “Dat is dan net doen alsof je niet zo hele goede kaarten hebt en een beetje hopen dat de tegenstander erin trapt. Dat heeft deze keer wel z’n vruchten afgeworpen”, aldus hem.

De pokeraar ging er met de winst vandoor met een combinatie van drie heren. “We zijn met z’n drieën pre-flop all-in gegaan en ik had een tien en een heer. Ik ging als tweede mee, dat zijn niet echt goede kaarten om mee all-in te gaan, maar de blinds waren dusdanig hoog dat ik ook een keer iets moest. Toen viel er op de flop nog eens twee heren bij en toen had ik een hand met drie heren waarmee je eigenlijk bijna niet meer kunt verliezen. Dus toen heb ik het rustig aan gespeeld en trapten die na mij erin en gingen ze nog een keer all-in.”

Luister hier het interview met Frank Koers terug:

Koers plaatste zich met zijn winst voor de finaledag op 4 juli in Ermelo. In de tussentijd wil hij wel gaan oefenen. “Men heeft me wel geadviseerd om nog een keer zo’n kampioenschap mee te spelen om ervaring op te doen en misschien ga ik dat wel doen, dat ik me ook nog in een andere plaats inschrijf.”

In de omgeving van Groningen worden nog voorrondes gehouden op 15 februari (Veendam), 23 februari (Appingedam), 15 maart (Groningen), 4 april (Finsterwolde) en 12 april (Delfzijl).