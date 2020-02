GRC klopt koploper, totale afgang voor Stadspark

sport

Foto Andor Heij

In de Eerste Klasse F van het zondagvoetbal bezorgde GRC Groningen koploper SWZ Sneek zijn tweede competitienederlaag. SC Stadspark zette zichzelf voor schut met een 1-13 thuisnederlaag tegen Hoogezand. GVAV Rapiditas leed in 2L duur puntverlies en verloor plek twee aan Helpman wat wel won. Gruno en Lewenborg boekten in de onderste regionen allebei een zege.

Door Martijn Minnema

GRC had mooier weer en meer publiek verdiend voor de knappe prestatie die het vanmiddag op eigen veld leverde. Koploper SWZ Sneek ging op Corpus den Hoorn met 3-1 onderuit. De gasten moesten na rood wel bijna een uur met een man minder spelen en daar profiteerde GRC optimaal van. Al kwam SWZ eerst nog wel op voorsprong, na een uur zette Joram Smits de Sneekers op 0-1, maar via Kasper Boneschansker had GRC een vlot antwoord, een minuut later stond het 1-1. Zes minuten later was het wederom Boneschansker die scoorde, 2-1 en in de slotminuut besliste Railey Seraus het duel in GRC-voordeel, 3-1. GRC steeg naar de vijfde plek.

SC Stadspark kende een uitstekende start tegen Hoogezand, al na twee minuten opende Gert Jan Webers de score namens Stadspark. Het zou niet bepaald de voorbode voor een mooie middag voor Stadspark blijken.Na een half uur stond het al 1-4, bij rust 1-5. En toen moest de dramatische tweede helft nog komen. na een uur stond het 1-8, in het laatste kwartier vlogen er nog eens 5 binnen, eindstand 1-13. Uuldriks (5 treffers) en Van Son (4x) waren de voornaamste beulen namens Hoogezand. Stadspark staat twaalfde in 1F.

In 2K ging nummer twee GVAV Rapiditas bij nummer vijf WKE’16 met 5-3 onderuit. Ingmar Liezenga zetten GVAV nog wel op 0-1 waarna WKE’16 een 3-1 voorsprong nam. GVAV knokte zich terug tot 3-3 maar kreeg er in de slotfase nog twee om de oren. Koploper Germanicus kwam niet in actie.

Helpman boekte een 4-1 zege op Annen en passeert GVAV Rapiditas op doelsaldo en staat nu tweede. Het gat met koploper Germanicus is 5 verliespunten.

Onderin 2K boekten FC Lewenborg en Gruno allebei een zege. Lewenborg klopte subtopper Valthermond met 4-1 en staat nu boven de rode streep. Hekkensluiter Gruno won uit bij Stadskanaal met 3-4 en verkleinde het gat met ASVB tot 6 punten. Volgende week haalt Gruno in bij ASVB, do or die voor Gruno dus.

In 3C duurt de vormcrisis van Forward voort, de studenten begonnen 2020 als koploper maar zijn na 1 punt uit de laatste drie duels gezakt naar plek 3. Vanmiddag kwam Forward thuis tegen nummer 11 Siddeburen niet verder dan 1-1. De achterstand op koploper Peize is 4 punten. Groninger Boys-SVZ werd afgelast.