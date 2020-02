Gebouw korte tijd ontruimd na brandmelding

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een gebouw aan de Hoendiepskade is donderdagavond korte tijd ontruimd geweest na een brandmelding. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Er is geen sprake van een brand”, vertelt Ten Cate die enkele minuten na de brandweer ter plaatse kwam. “Duidelijk hoorbaar is wel dat er in het gebouw een brandalarm af gaat. Ik sprak zojuist met een brandweerman maar die vertelde dat er niets aan de hand is. Hoogstwaarschijnlijk een brandlucht die het alarm heeft doen activeren.”

Uit voorzorg is het gebouw korte tijd ontruimd geweest.