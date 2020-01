Zwemteam De Brug heel blij met nieuwe sponsor

Het zwemteam van Stichting De Brug heeft een nieuwe sponsor: sportwinkel Decathlon. De zwemmers hebben nu mooie shirts gekregen met hun naam er op, waardoor ze weer stralen bij de aankomende wedstrijden.

Daarom was er afgelopen zaterdag een heus feestje georganiseerd in de Decathlon. De zwemmers kregen hun shirts uitgereikt en konden daarna dansen op de beats van een DJ. De zwemwedstrijden zijn voor het team van De Brug altijd een groot feest en nu lopen ze er ook nog eens stralend bij.

Stichting De Brug zorgt voor sport en spel voor mensen met een verstandelijke beperking in Groningen. De wedstrijdzwemmers trainen elke dinsdagavond in De Parrel. Dit jaar is al helemaal bijzonder voor deze watervlugge waterratten, want ze mogen zelfs meedoen aan de Special Olympics in Den Haag. En dat, natuurlijk, in hun mooi nieuw tenue.