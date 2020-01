“Toegangsprijs expositie in Forum Groningen veel te hoog”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De toegangsprijs van de expositie ‘AI: More than Human’ in Forum Groningen is veel te hoog. Dat stelt de SP.

Voor een kaartje moet 15 euro neergelegd worden. “Vooral als je met een gezin wilt gaan vormt zo’n bedrag een drempel die te hoog is voor een gebouw met een publieke functie”, aldus Lucy Wobma van de SP.

De SP wil dat de toegangsprijs afgeschaft wordt, of in ieder geval flink verlaagd. En door over te stappen naar minder dure exposities wil de SP het aanbod ook opnemen in de Stadjerspas.