Stadspartij: skatebaan Haren dreigt te verdwijnen

nieuws

Foto: Marcel Smit via Google Maps Streetview

De raadsfractie van de Stadspartij maakt zich zorgen over de skatebaan bij de Klaverlaan in Haren. De baan is afgekeurd en de Stadspartij vreest dat deze voorziening niet terugkomt.

De fractie vraagt zich af of het geld voor vernieuwing van de skatebaan wordt bestemd voor een centraal skatepark in Groningen. De Stadspartij vindt dat dergelijke voorzieningen voor de dorpen behouden moeten blijven.

Groningen is niet één grote stad, maar een gemeente met wijken en dorpen. Juist door het verdwijnen van de skatebaan in Haren wordt de sociale cohesie afgebroken.” Volgens de Stadspartij kan dat niet het resultaat van de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer zijn. De fractie vraagt het college om een antwoord.